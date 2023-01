Flavia Tortorella, vvocatessa che ha rappresentato il Pescara nel procedimento sulle plusvalenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito alla Juventus ai taccuini di Tuttosport: "Sono sorpresa che il ricorso sia stato dichiarato ammissibile. Ammissibile per tutte, non solo per la Juve. Ritenevo, conoscendo i procedimenti che si erano già celebrati in precedenza, che vi fossero elementi ostativi all’ingresso nel merito di una questione che era già stata ampiamente dibattuta".