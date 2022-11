Momenti di panico ieri sera in un pub di Magenta, in provincia di Milano, al termine della sfida tra Juventus e Inter. All'interno del locale erano seduti insieme tifosi interisti e juventini: tra gli interisti anche un gruppetto di origini albanesi, uno dei quali, visibilmente alterato, al quarto minuto di recupero si è alzato e ha scagliato una bottiglia di birra contro il maxi schermo mandandolo in frantumi. Non contento, l'uomo si è scagliato contro un sostenitore della Juve con minacce del tipo: 'Ti taglio la gola’ e 'Ti ammazzo', assolutamente gratuite visto che il malcapitato nulla aveva fatto per provocarlo. I titolari del pub e la ragazza al banco sono intervenuti cacciando i responsabili dal locale. Ma questi, di andarsene, non ne volevano proprio sapere e sono rimasti sulla strada. I danni sono ingenti, ma si potranno riparare con un altro maxi schermo.