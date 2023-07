La Nazionale Italia torna a giocare a San Siro, martedì 12 settembre, per affrontare l'Ucraina per la gara di qualificazione a Euro 2024 in Germania. Dalle 12 di oggi è scattata la vendita libera dei tagliandi per assistere al match: i biglietti sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.