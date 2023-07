Tutto secondo i piani: Juan Cuadrado è in ritiro ad Appiano Gentile. Si conclude alla Pinetina il primo giorno da interista per l'ex juventino colombiano cbe dopo l'iter di visite mediche, firma, ufficialità e prime parole ai canali ufficiali ha raggiunto il resto della squadra di Simone Inzaghi. Il primo incontro con l'allenatore nerazzurro è avvenuto in palestra, dove il piacentino e il suo nuovo esterno, per la prima volta comparso con la maglia dell'Inter, si sono scambiati i primi abbracci.