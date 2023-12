I numeri dei soci Inter Club sono lievitati ulteriormente nella stagione 2023/2024, superando il record della scorsa stagione di 154mila iscritti. Inter-Udinese, in programma sabato sera a San Siro, sarà l'occasione per festeggiare questo traguardo che dimostra ancora una volta la forza della community nerazzurra a livello internazionale.

Presente in 77 Paesi, su cinque diversi continenti, oggi l’Inter conta circa 1000 Inter Club nel mondo, di cui 80 nuovi nati in questa stagione. Una crescita di grande valore, non solamente a livello numerico: il progetto Inter Club ha infatti assunto negli ultimi anni una connotazione sempre più internazionale.

Per celebrare il successo del progetto nerazzurro, durante la partita Inter-Udinese sono in programma numerose attività riservate ai i soci. Si inizia con l'apertura in esclusiva di San Siro e la possibilità di un walk-about dello stadio per tutti gli iscritti presenti, i quali potranno anche fare foto a bordocampo e firmare l'iconico pannello della Partita Speciale. Durante la mattinata sarà inoltre possibile l'acquisto di alcuni prodotti del merchandising ufficiale a prezzi speciali.

Nel pomeriggio, invece, da bordo campo sarà possibile osservare da vicino il riscaldamento degli atleti e due soci, vincitori del concorso, leggeranno al pubblico le formazioni insieme allo speaker Mirko Mengozzi. La Prima Squadra nerazzurra scatterà inoltre la tradizionale foto prepartita con un pannello dedicato alla Partita Speciale. I soci junior avranno inoltre la possibilità di sedersi nel prepartita nel pullman della prima squadra per una foto ricordo di una giornata all'insegna della passione interista.