La versione estiva dell'Inter andrà in diretta su Sky e DAZN. Le amichevoli precampionato della squadra allenata da mister Inzaghi, tra cui spicca quella a inizio agosto col PSG, saranno esclusiva dalle due emittenti che se ne sono aggiudicate i diritti. Lo annuncia il club con la seguente nota:

La nuova stagione sta finalmente per cominciare: l'Inter si prepara a tornare in campo con una pre-season ricca di appuntamenti affascinanti e prestigiosi.

In attesa dell'ufficializzazione del calendario completo degli impegni della squadra di Inzaghi nel pre-campionato, i tifosi nerazzurri avranno l'opportunità di non perdersi nemmeno un minuto delle sfide che accompagneranno l'avvicinamento alla Serie A.

Tutti gli incontri amichevoli in programma tra luglio e agosto, compresi i match all'interno dell'Inter Japan Tour con Al-Nassr (giovedì 27 luglio) e Paris Saint-Germain (martedì 1 agosto), saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW e DAZN.

Per tutti gli interisti, dunque, la possibilità di seguire le partite in live streaming su DAZN da Smart TV, smartphone, PC o tablet oppure sui canali Sky, in streaming su NOW e su Sky Go, sui dispositivi mobili abilitati.