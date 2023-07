Dopo la concitata giornata di ieri per via dell'affare Brozovic, l'Inter conclude in 'bellezza' il suo 30 giugno. Una conclusione che porta all'addio all'idea Azpilicueta. "Il 33enne difensore spagnolo, con cui i nerazzurri avevano già trovato l’intesa per un contratto biennale, lascerà il Chelsea, ma andrà all’Atletico Madrid per una scelta di vita legata a una richiesta della sua famiglia" si legge su Tuttosport che sull'alternativa annuncia: "Potrebbero tornare di moda i profili di Chalobah (Chelsea) e Demiral (Atalanta)".