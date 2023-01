Il nome di Nicolò Zaniolo non figurerà nella lista dei convocati della Roma per la trasferta di La Spezia. Stando a Sky Sport, il club giallorosso preferisce non rischiare di mettere in campo un giocatore che ha messo ufficialmente sul mercato negli scorsi giorni. Questo è quel che filtra da Trigoria, secondo Gianluca Di Marzio, ma per capire la motivazione ufficiale della scelta bisognerà attendere un po', visto che la conferenza stampa della vigilia di José Mourinho è stata annullata.