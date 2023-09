La costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan continua ad essere un tema caldo, così come quello che sarà il futuro di San Siro. Nell’ultima lettera inviata al Comune di Milano, il club nerazzurro ha chiesto di accelerare sul referendum che i Comitati hanno chiesto per cercare di far saltare il progetto del nuovo stadio. I portavoce del Comitato per il Referendum San Siro, come riporta Repubblica, plaudono alla proposta dell'Inter, "talmente tardiva da sembrare strumentale - si legge -. Ci sono voluti due anni perché qualcuno si convincesse che i cittadini e le cittadine hanno il diritto di esprimersi sulla cessione e trasformazione dei beni pubblici".