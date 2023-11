È ancora Lautaro Martinez a sottoscrivere il tabellino dell'Inter. Anche con l'Atalanta il Toro è andato a segno, mettendo in rete il suo dodicesimo score stagionale in campionato. Un dato che gli vale la testa della classifica dei marcatori della Serie A e il titolo di capocannoniere a fine stagione secondo i pronostici dei bookmakers. Su Goldbet e Better la previsione secondo la quale il capitano dell’Inter conquisterà il titolo di miglior marcatore del campionato è quotata a 1,40. Seguito da Osimhen, Lukaku e Giroud.

L'attaccante nigeriano tocca quota 7,50, il belga ex Inter a 8, mentre il francese del Milan sale in doppia cifra a 10. Domenico Berardi e Dusan Vlahovic raddoppiano Giroud, e sono offerti a 20, mentre Marcus Thuram, compagno di reparto di Lautaro si gioca a 25. Lontanissimo dall'argentino nerazzurro Ciro Immobile, quotato a 35.