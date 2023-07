Rompete le righe. Dopo il test con la Pergolettese, Simone Inzaghi ha deciso di concedere il sabato libero ai suoi uomini, come da programma secondo la Gazzetta dello Sport. Il gruppo si ritroverà domenica, ma non alla Pinetina, bensì direttamente alla Malpensa, da dove prenderà il volo per Osaka per la settimana di tournée in Giappone che prevede i match con Al Nassr e Paris Saint-Germain. Della comitiva faranno parte anche Juan Cuadrado e tutti gli altri big. In forse solo la presenza dei giovani che hanno le valigie pronte, su tutti Eddie Salcedo, in trattativa per tornare al Genoa.

