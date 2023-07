Dopo il primo rientro in casa Inter fissato per domani alle 9.30, dove arriveranno i primi giocatori dopo le ferie tra cui Lautaro Martinez, lunedì sarà la volta degli altri nerazzurri impegnati per più tempo con le Nazionali dal neo arrivato Marcus Thuram, ai vari azzurri, compreso Frattesi, passando per Asllani, Calhanoglu, Dumfries e Gosens.

La squadra di Simone Inzaghi, che da poco ha concluso la conferenza di presentazione della nuova stagione, corre già veloce verso il ritorno in campo e al calcio giocato e dopo l'amichevole già fissata contro il Lugano, in programma per martedì 18, avrà un'amichevole bis come l'ha definita la Gazzetta dello Sport che ha reso noto il nuovo impegno in agenda: l'avversario è ancora da definire, poi la partenza per il Giappone il 23 luglio.