Davide Frattesi potrebbe tingere di azzurro ancora di più l'Inter, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il mercato made in Italy dell'Inter potrebbe non fermarsi qui. "Chissà che altri azzurri possano trasferirsi a Milano in estate. Vicario sarebbe il sostituto di Onana ed è nel giro della Nazionale, mentre Retegui è da tempo nella lista dell’Inter anche se, al momento, è dietro a Belogun nelle preferenze del club. Intanto, comunque, si può già parlare di Inter-Nazionale", si legge sull'edizione online della Rosea.