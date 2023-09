Dal 2018, anno della presentazione in comune del progetto per il nuovo stadio presso il Politecnico di Milano, è cambiato tutto: Inter e Milan sono passate dall'idea di un nuovo stadio da costruire davanti al vecchio Giuseppe Meazza alla decisione di andare ognuno per la sua strada, con mete e progetti diversi: i nerazzurri a Rozzano, i rossoneri a San Donato Milanese. La Gazzetta dello Sport sottolinea come alla base del ripensamento ci siano i tempi imposti dalla legge al Comune di Milano per concedere il sì definitivo al progetto della 'Cattedrale', un lungo tira e molla che alla fine ha spazientito le società e indirettamente raffreddato le relazioni tra le proprietà.

Il vecchio progetto della 'Cattedrale', realizzato dallo studio Populous, prevedeva un impianto da 60mila posti realizzato su due anelli. Oltre ad altre cinque componenti, ovvero un polo sportivo con impianti convenzionati, la torre con gli uffici, un polo comunitario, la Shared street - facciata e portale di accesso al quartiere - e la Cittadella dello Sport, ovvero un edificio di tre livelli con funzioni commerciali, di intrattenimento, sport e museo. Ma alla fine, il vincolo posto su San Siro ha fatto da miccia all'idea di seguire due strade diverse.