Il Manchester United, conferma il Daily Mail, non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto in scadenza di David De Gea, e nel frattempo ha indivduato André Onana come sostituto ideale dello spagnolo, nel caso in cui le strade dovessero separarsi dopo 12 anni. Le discussioni per ora non sono ancora entrate nel vivo, ma da quanto filtra l'Inter avrebbe fatto sapere che il cartellino del portiere camerunese costa circa 50 milioni di sterline. Una cifra importante che obbligherebbe i Red Devils a trovare un extra-budget.