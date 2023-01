Le critiche rivolte dal Napoli all'arbitro Sozza per il trattamento speciale riservato dai calciatori dell'Inter a Khvicha Kvaratskhelia continua ad avere delle conseguenze. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, oggi Kvara non si è allenato con il resto dei compagni a causa dei colpi incassati a San Siro. "Oggi Kvaratskhelia non si è allenato per le botte ricevute - si legge -. Giusto lasciar giocare, ma sbagliato che si permetta di picchiare sistematicamente i giocatori più talentuosi".