Uno dei nomi più discussi nelle cronache del calciomercato è quello di Alvaro Morata, una vecchia conoscenza del campionato italiano avendoci giocato per 4 anni e mezzo, in due diversi periodi, con la maglia della Juventus. Sono però i grandi rivali dell’Inter a essere in vantaggio, secondo gli esperti Sisal, nella corsa allo spagnolo, attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid. I nerazzurri, dopo l’addio di Edin Dzeko e il voltafaccia di Romelu Lukaku, vedono nell’attaccante iberico, offerto a 2,00, il giocatore ideale non solo per la Serie A ma per replicare lo splendido percorso in Champions League dello scorso anno.

L’Inter però dovrà guardarsi molto bene dalla Roma che ha due carte non indifferenti da mettere sul tavolo per convincere Morata: José Mourinho e Paulo Dybala. Il primo lo ha fatto esordire in prima squadra ai tempi del Real Madrid mentre la Joya non solo è il suo migliore amico ma i due, in campo, si trovano a occhi chiusi dai tempi della Juventus. Entrambi stanno spingendo affinché Morata vesta il giallorosso, ipotesi in quota a 2,50.

Non perde le speranze neanche la Juventus, sebbene parta più lontana, di riabbracciare per la terza volta l’attaccante nativo di Madrid. I bianconeri sono alle prese con una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche il reparto offensivo: Lukaku rimane la prima scelta di Massimiliano Allegri ma non sarebbe dispiaciuto di riabbracciare Morata. L’esperienza numero 3 a Torino si gioca a 6,00.

Non è escluso che Morata possa restare all’Atletico Madrid, dato a 2,25, oppure che, visti tentennamenti delle formazioni italiani, accetti, anche lui, un’offerta dalla Saudi Pro League, in quota a 3,50.