Dopo le dichiarazioni del diretto interessato, dall'Albania rimbalzano ulteriori notizie in merito all'interesse da parte dell'Inter per il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani. Secondo l'emittente A2, affiliata al network internazionale CNN, i nerazzurri, che hanno visionato il giocatore per due partite, stanno ora preparando l'offerta da presentare al club salentino.

Con una certezza: i giallorossi non si accontenteranno di meno di dieci milioni di euro. L'emittente azzarda poi un'ipotesi: Ramadani sarebbe la soluzione individuata per colmare il vuoto dell'eventuale partenza di Nicolò Barella, per il quale i nerazzurri stanno pensando seriamente alla cessione.