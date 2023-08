"È difficile capire la situazione". Comincia così il commento di Thomas Heurtaux, ex difensore dell'Udinese, sul 'caso Samardzic' che ha infiammato le ultime settimane di mercato: "Da fuori non so come sia potuto succedere, qualcosa dietro c'è - dice a TMW -. Se deve fare il salto di qualità? Potrebbe anche restare all'Udinese 2/3 anni, ma capisco che se viene da cercato squadre che giocano la Champions sia difficile dire di no. Le favorite per lo scudetto? Occhio al Napoli. L'Inter ha la rosa più forte, ma mi aspetto un campionato aperto".