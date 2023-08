In vista della finale di Community Shield di questo pomeriggio contro l'Arsenal, Pep Guardiola è tornato a parlare dei titoli vinti nella stagione lasciataci alle spalle e conclusa, per il suo City, con tanto di storica Champions League sollevata sotto il cielo di Istanbul: "Normalmente quando vinci i titoli che abbiamo vinto hai la possibilità di giocarne di nuovi. Oggi è una buona opportunità per vincere un altro trofeo oggi e proveremo a farlo. Non siamo nella migliore condizione ma è una finale, speriamo che la nostra mentalità possa aiutarci a competere e provare a vincere il titolo".