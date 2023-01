Ciccio Graziani, ai microfoni di Sport Mediaset, ha commentato la trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar: "6,5 milioni sono troppi, guardate i gol che prende l'Inter, 24 gol presi sono troppi e in difesa c'è anche lui. Molto probabilmente firmerà col PSG e gli succederà la stessa cosa di altri giocatori, come Kessie, rischiando di non giocare. Skriniar potrebbe fare la storia nerazzurra da capitano".