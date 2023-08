Sono due i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di Serie A, conclusa ieri con il postico dell'Unipol Domus tra Cagliari e Inter. Si tratta di Maxime Lopez del Sassuolo, squalificato per due turni "per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara" e di Isak Hien dell'Hellas Verona, bloccato invece per una giornata "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".

In chiave Inter, invece, è da segnalare la prima sanzione per Henrikh Mkhitaryan, ammonito in Sardegna per un fallo su Luvumbo.