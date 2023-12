Guillermo Giacomazzi è convinto che l'Inter sia una squadra completa, dotata di un gioco riconoscibile ma anche di campioni che possono risolvere le partite quando le cose si complicano: "L'Inter è una squadra fortissima, Inzaghi le ha dato una identità trasmettendo dei concetti molto chiari - le parole dell'ex giocatore del Lecce a Sportitalia.com -. E quando qualcuno è in giornata no, ha vicino dei compagni che possono risolvere la partita. Sarà durissima impedirle di vincere lo scudetto".

Per Giacomazzi, ci sono tre elementi della rosa nerazzurra che fanno la differenza più degli altri: "Cito Lautaro, Thuram, che ha avuto un impatto incredibile e Calhanoglu: sono giocatori di classe enorme che stanno giocando a livelli molto alti. Toro simile a Suarez? C'è una somiglianza per alcune loro caratteristiche. Suarez è più fisico, forte fisicamente, ma leggermente meno qualitativo di Lautaro. Questo non significa che come numeri sia meglio uno dell'altro, ma Lautaro lo vedo leggermente meglio a collegare il gioco. Sono due attaccanti stratosferici ed è difficile poi dire chi sia meglio per mezzo punto in più dell'altro".