Alla vigilia del match contro il Bologna della sua Atalanta, Gian Piero Gasperini ha tessuto le lodi dei rossoblu: "Hanno fatto cose eccezionali ultimamente, compresa la qualificazione in Coppa Italia con l'Inter. Ci auguriamo venga fuori una bella partita anche perché ci sarà molta gente allo stadio, c'è grande entusiasmo e per noi è sicuramente un grande test. Già l'anno scorso ha fatto molto bene e quest'anno è ulteriormente cresciuto. Sicuramente è una pretendente per l'Europa".

Un pensiero anche all'allenatore rivale, Thiago Motta, che Gasperini ha allenato al Genoa prima di vederlo partire direzione Inter e Triplete: "Thiago Motta era un giocatore straordinario per la tranquillità che aveva, in ogni situazione sapeva cosa fare anche dal punto di vista tecnico e anche la sua squadra ha queste caratteristiche che lui le ha trasmesso. Sarà bello ritrovarsi domani in una partita così importante".