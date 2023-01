Non è ancora ufficiale, ma secondo La Repubblica-Milano appare tutto delineato: la nuova soprintendente all'Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, che prenderà il posto di Antonella Ranaldi, partita qualche mese fa per Firenze, dovrebbe essere Emanuela Carpani, oggi di ruolo a Venezia. Sarà lei, nel caso dovesse essere nominata ufficialmente, a dover decidere se riaprire il dossier San Siro per impedire l'abbattimento del Meazza, il pomo della discordia che sta agitando il dibattito anche all'interno del Governo.