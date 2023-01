Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha presentato brevemente l'introduzione del fuorigioco semiautomatico: “Ribadiamo una scelta fatta da questa Lega, siamo stati la prima Lega al mondo ad avere la Goal Line Technology e poi il Var. Siamo anche la prima ad adottare il fuorigioco semi-automatico. Vogliamo mettere in condizione la classe arbitrale di lavorare con gli strumenti idonei. Abbiamo aspettato che i Mondiali la sdoganassero a livello globale e ora la porteremo in una produzione in un Paese straniero dove non siamo padroni dell'infrastruttura tecnica, ma ringrazio tutti per l'impegno che ci stanno mettendo. Questo è un investimento costante nel tempo.

Vorremmo risolvere in tempo reale qualsiasi curiosità rispetto a ciò che si vede e si fa. Il caso Candreva contro la Juve, con un sistema del genere, non ci sarebbe stato. Investimento per tutta la tecnologia, quindi non solo per il semi-automatico ma per tutta la tecnologia utilizzata in A, è complessivamente superiore al milione di euro.