Elogi al Bologna da parte di Eusebio Di Francesco. Alla vigilia della gara del suo Frosinone contro i felsinei, il tecnico gialloazzurro ha avuto belle parole per la squadra di Thiago Motta e per lo stesso tecnico rossoblu: "Il Bologna viene da ottimi risultati. Ed ha un ottimo allenatore, si vede che è una squadra che sa quello che deve fare in campo, che ha tanta gamba, ha giocatori giovani e di prospettiva e altri già affermati come possono essere Riccardo Orsolini, Remo Freuler e lo stesso Lukasz Skorupski che ho avuto alla Roma.

Non sarà una partita facile, come tutte, sapendo che avremo davanti una squadra battagliera. Lo abbiamo visto contro l'Inter, ha recuperato due gol senza mai perdere la propria identità, continuando a giocare palla a terra. Sarà un bel confronto per noi".