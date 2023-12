"A parte Lautaro Martinez che fa gol a grappoli, anche Vlahovic fa fatica. Gli attaccanti sono così, noi siamo contenti dei nostri, sono ragazzi bravi che magari fanno la Serie A per la prima volta come Cheddira e Cuni. L'unico è Kaio Jorge in Brasile e qualcosa si paga, ma siamo fiduciosi perché abbiamo il quinto-sesto attacco della Serie A grazie al lavoro di Di Francesco". Lo ha detto Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, parlando in esclusiva con TvPlay.