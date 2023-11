Quella di venerdì sera a Marassi non può essere una partita come le altre per Agostino Esposito. Sarà infatti in programma Sampdoria-Spezia, ovvero la sfida 'fratricida' tra i suoi figli: Sebastiano sul fronte blucerchiato, Francesco Pio e Salvatore tra i bianconeri. Intervistato da Il Secolo XIX, Esposito senior rivela di non essere certo di andare allo stadio: "L’emozione è enorme, forse starei più tranquillo davanti alla tv per staccare con mia moglie siamo tornati qualche giorno a Napoli, deciderò all’ultimo. È pure un derby: sarà un’emozione infinita. Mai avrei pensato di trovarli insieme contro nello stesso match, a livello professionistico.

Sono orgoglioso di loro. Di sicuro sarà un’adrenalina speciale, poi accetteremo qualsiasi risultato come sempre. L’importante sarà riabbracciarli presto dopo la gara. Un giorno sogno di vederli tutti nella stessa squadra".