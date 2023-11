Dopo il pari per 2-2 tra Serbia e Bulgaria è grande festa per la Nazionale di casa, alla quale è bastato un solo punto per una storica qualificazione agli Europei di Germania. I serbi non si qualificavano alla massima competizione continentale per Nazionali da ben ventitré anni, l'ultima volta risale al 2000 quando ancora si chiamava Jugoslavia. Festeggia anche l'interista, in prestito alla Samp, Filip Stankovic, presente nella lista dei convocati di Dragan Stojkovic.