Nella giornata di oggi l’International Football Association Board (IFAB) ha accolto le richieste di sperimentare alcune nuove misure che mirano a migliorare i comportamenti dei calciatori nei confronti dei direttori di gara. Va ricordato che ogni introduzione di nuove norme o regole deve essere prima approvata da questo organo.

Come riporta Sky Sports UK, nel dettaglio sono state due diverse le proposte di nuove norme. Una riguarda il capitano di ogni squadra, che è stato identificato come unico calciatore a potersi rivolgere al direttore di gara per una richiesta di spiegazioni riguardo le scelte arbitrali. L’altra riguarda, invece, le espulsioni a tempo per proteste e anche per infrazioni di gioco specifiche. Al momento si tratta solo di lanciare una sperimentazione in ambito professionistico, primo step per un’eventuale entrata in vigore di queste norme.