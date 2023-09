Archiviata con qualche preoccupazione la sconfitta di Monza, l'Empoli domani è atteso dalla gara sulla carta proibitiva contro la Juventus, la prima di un trittico terribile che dopo la sosta verrà completato dalle sfide a Roma e Inter. "Verremo messi alla prova pesantemente, non abbiamo scuse", ha spiegato il tecnico dei toscani Paolo Zanetti in conferenza stampa.

"Il sogno di tutti è giocare con questo tipo di squadre. Sembra un Everest giocare contro Juve, Roma e Inter ma dobbiamo fare qualcosa per alzare il livello - ha aggiunto Zanetti -. Gara dopo gara dobbiamo affrontare queste difficoltà. Se non faremo punti, dipende in che modo non li faremo. Bisogna attaccarsi di più alla maglietta e "morire sul campo. L'anno scorso nel momento topico abbiamo fatto undici punti. Ci siamo compattati dopo Sassuolo, ciò accade solo se ci sono fondamenta che qui vanno ricreate".