Youssef Maleh, nuovo centrocampista dell'Empoli, si è presentato in conferenza, proiettandosi agli impegni dopo la sosta che vedranno i toscani sfidare la Roma e l'Inter: “Stiamo lavorando tanto, sono due squadre di grande livello ma andremo in campo per cercare di dare il massimo. Abbiamo due settimane per prepararle bene, il Mister ci trasmette tanta carica ogni giorno.”