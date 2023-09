L'ex nazionale olandese Gerald Vanenburg ha nominato Denzel Dumfries suo personale mvp del match tra i Paesi Bassi e la Grecia. Questo il suo giudizio per De Telegraaf: "Offre sempre una spinta enorme, è un giocatore meraviglioso per la tua squadra. Si spinge spesso in attacco, sia che tu giochi con tre o quattro uomini in difesa. Cerca sempre spazio".