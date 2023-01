La Lega Serie A comincia a tracciare l’iter che porterà al prossimo bando per i diritti tv del massimo campionato italiano e la conseguente assegnazione dei pacchetti per il campionato, con riferimento alle stagioni del ciclo triennale 2024-2027. Scontata la presenza in corsa di Sky e DAZN, potrebbero farsi avanti anche altri colossi delle ott come Apple, Amazon, Warner Bros. Discovery e Paramount. Tra le ipotesi in campo in Via Rosellini, anche la possibilità che la Lega produca in casa un canale della Serie A e poi lo distribuisca sulle piattaforme. Un modello che potrebbe interessare a Tivùsat, piattaforma satellitare gratuita ma tecnologicamente in grado di ospitare anche un’offerta a pagamento. Non a caso in questi giorni la piattaforma satellitare gratuita si è rivolta ai propri utenti con un questionario per sondarne l’interesse verso il grande calcio in modalità pay.