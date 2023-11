Dopo la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia del suo Sassuolo, Alessio Dionisi parla in conferenza analizzando la prestazione dei neroverdi, vittoriosi sullo Spezia solo ai calci di rigore.

Il tecnico degli emiliani ci tiene però a porre l'accento sulla formazione schierata questa sera: "Missori era alla prima da titolare, ha giocato a sinistra ed è destro, e credo abbia fatto una signora partita - riportano i colleghi di TMW -. Pedersen dà la superiorità con la corsa e deve migliorare a livello qualitativo. So che non c'è molto tempo ma io glielo devo concedere, non sono arrivati giocatori che giocavano nella Juve, nel Milan o nell'Inter. Lo stesso vale per Racic che è stato abbastanza ordinato e nei tre di centrocampo di oggi c'erano anche Volpato e Castillejo che nascono attaccanti". La prestazione di Racic è stata la più positiva da quando è arrivato, ovviamente spero che crescerà".