Festeggia la Sampdoria, che supera 2-1 lo Spezia nel derby ligure valido come anticipo del venerdì della 14esima giornata di Serie B: terzo successo consecutivo per la squadra di Andrea Pirlo che rende amaro il debutto sulla panchina bianconera di Luca D'Angelo. Protagonista della serata è Fabio Depaoli, autore dei due gol blucerchiati intervallati dal momentaneo pareggio degli Aquilotti firmato da Rachid Kouda, in una gara che aveva come ulteriore motivo di interesse la sfida tutta in famiglia tra Sebastiano, Salvatore e Francesco Pio Esposito.

I tre fratelli sono rimasti in campo contemporaneamente per 17 minuti, dal 66esimo quando Pio è subentrato a Luca Moro raggiungendo Sebastiano e Salvatore che hanno iniziato da titolari, all'83esimo quando Sebastiano, che ha avuto diverse occasioni importanti centrando anche una traversa ed è stato ammonito per proteste poco prima della fine del primo tempo, è stato rilevato da Matteo Ricci. Samp che balza a quota 16 punti in classifica, la zona calda per il momento è distante quattro punti.