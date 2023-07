Davide Dell'Erba è un centrocampista classe 2004 passato di recente dall'Augsburg al Bayern Monaco, nato in Germania ma che di tedesco ha ben poco essendo nato da gentiori siciliani e soprattutto sentendo forte il legame con la terra d'origine. Al punto da sognare fortemente il debutto con la Nazionale azzurra, come rivelato nei giorni scorsi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il primo contatto l’ho avuto con la Germania e dopo la prima partita non ho più cambiato.

Ma il mio sogno è vestire la maglia azzurra, mi sento italiano, tutta la mia famiglia è italiana. I miei idoli? Paulo Dybala, ma anche Nicolò Barella che ha un po’ il mio stile di correre tantissimo, fare assist e qualche gol. Mi piacerebbe essere una fusione tra i due".