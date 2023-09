Autore del gol che ha aperto le marcature del match tra Paesi Bassi e Grecia, il suo primo con la maglia Oranje, il centrocampista dell'Atalanta Maarten de Roon svela ai microfoni di Voetbal International come un ruolo importante per questa sua rete lo abbia avuto Davy Klaassen, nuovo giocatore dell'Inter: "La cosa bella è questa, Mister 1-0 era qui con me. Mi ha dato quella sensazione. Se ci riproverò a Dublino contro l'Irlanda? Assolutamente sì".