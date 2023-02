Intervistato da TNT Mexico, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha bollato negativamente il progetto Super League definendolo "una grande stupitidà. Non si può pensare ad un torneo per pochi eletti. È chiaro che la formula UEFA è una formula antica che andrebbe cambiata, allora bisognerebbe sedersi a tavola con la UEFA e dire: come possiamo portare 10 miliardi? Qui il problema è che mancano i soldi, si gioca troppo, i giocatori appartengono ai club e c’è il rischio di incidenti che nessuno ti ripaga. Soprattutto, si sta tenendo in poca considerazione i tifosi, ma vorrei dire alla UEFA: senza i tifosi, il calcio muore! Ma il tifoso è tifoso innanzitutto del campionato nazionale, poi ci sono le coppe europee".