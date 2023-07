Non le ha mandate a dire il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulla questione dei tesserati: "Per la legge Bossi-Fini, quella sugli extracomunitari. Tra l'altro l'Inghilterra prima faceva parte dell'Europa e ora non più. Bisognerebbe dirlo alla Lega, a Malagò e Gravina. Siamo l'unico Paese che può fare soltanto due extracomunitari. Sarebbe bello fare un dialogo con voi e dovrebbe essere molto sollecitante. Il CONI ha la possibilità di avere X per gli sport e gli extracomunitari".