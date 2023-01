È arrivato l’arresto dell’ex difensore della Juventus Dani Alves , che da giorni era stato accusato di violenza sessuale. Il brasiliano, che ora gioca in Messico, nel Pumas e che è reduce dal Mondiale con il Brasile, è stato arrestato a Barcellona dopo essersi recato a testimoniare presso una stazione di polizia. Tutto era partito dalla denuncia di una donna che aveva accusato il calciatore di averla palpata nelle parti intime durante una serata in un nightclub di Sutton, a Barcellona.

Dani Alves si era recato alla stazione di polizia per essere ascoltato. Dopo la deposizione è stato trasportato in tribunale ed è attualmente in stato di fermo. Ora spetterà al giudice decidere se trasferirlo in prigione o rilasciarlo, in attesa del processo.