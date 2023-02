Non ci sono né vincitori né vinti, secondo Oscar Damiani, nella vicenda che ha visto protagonisti la Roma e Nicolò Zaniolo, che dopo settimane turbolente si sono detti addio definitivamente: "Hanno perso e vinto tutti, sono cose che succedono - le parole dell'agente a Rai Sport -. ll Galatasaray è una squadra importante, nel campionato turco si può rilanciare. Mi spiace vada via perché è un ragazzo che ha qualità straordinarie. In Italia ha fatto bene a sprazzi, magari lì sarà importante e potrà rilanciarsi anche in chiave Nazionale".