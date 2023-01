Intervistato allo Sheraton da Sportitalia, l'agente Oscar Damiani ha parlato anche del caso Milan Skriniar: "Questa è una vicenda difficile da spiegare, Skriniar ha scelto il PSG che gli dà tanti soldi ed è un club ambizioso. Se ora non giocasse questi ultimi mesi con l'Inter al danno si unirebbe la beffa. Non credo che non giocherebbe per punizione. Forse si poteva pensare a una cessione tempo prima, si capiva che sarebbe andato a Parigi. Ma non me la sento di giudicare, fare il dirigente è difficile. Preferisco fare il procuratore".