Stephan Dalmat commenta su Instagram la vittoria dell' Inter sul Napoli . "Ieri una grande Inter contro il Napoli. Un primo tempo un po' complicato soprattutto a centrocampo. In difesa un grande Skriniar che ha fatto molto bene. L'Inter ha avuto l'intelligenza di saltare il centrocampo e trovare Lukaku e Dzeko , mancando tante occasioni. Mi sono detto che sbagliando così tanti gol si rischiava, ma la difesa è stata perfetta. Nella ripresa l'Inter ha avuto un po' più di spazio. Che cross di Dimarco e che movimento di Dzeko , da mostrare ai giovani. E poi l'Inter ha giocato bene, unita, quando il Napoli aveva la palla c'era sempre qualcuno in chiusura.

Con Lukaku in forma l'Inter potrebbe aver trovato l'arma decisiva per la stagione, considerando anche il ritorno di Brozovic. Ringraziamo anche Onana che ha fatto una grande parata alla fine. Ma per vincere devi avere davanti un calciatore al top, come Lukaku, Dzeko o Martinez, e un portiere al top. E' quanto successo ieri. Ora bisogna confermarsi. Se continuerà così contro le grandi squadre, può arrivare lo scudetto. E' ancora presto perché otto punti di ritardo sono tanti, ma ieri si è capito che tutto è possibile. Il Napoli può perderne altre, ma l'Inter deve vincere tutte le partite. C'è anche la Champions, ma ora bisogna concentrarsi sul campionato".