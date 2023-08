Come ampiamente prevedibile, l'Inter ha omaggiato due grandi ex della partita contro il Monza, Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini. Entrambi i giocatori, in nerazzurro fino alla scorsa stagione, hanno ricevuto dal vice presidente Javier Zanetti una maglia dell'Inter celebrativa con il numero delle loro presenze, tra gli applausi del Meazza.