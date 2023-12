Nel Cda di Sport e Salute c'è stata l'approvazione della ripartizione dei contributi pubblici ordinari agli organismi sportivi che, a fronte di un aumento della cifra complessiva, sono 315,7 i milioni distribuiti, quasi 20 in più (+6,7&) rispetto al 2023, come riferisce Calcio e Finanza. La cifra maggiore va al calcio, ma i numeri sono in calo (35,8 milioni, -1,04%).