Paolo Condò, nel suo articolo odierno per La Repubblica, analizza la situazione dei nerazzurri e le possibili mosse per Salerno. "L’Inter ha pagato pegno nel momento in cui stava spiccando il volo, e non si può dire che Inzaghi abbia sottovalutato l’impegno perché del trittico Empoli-Sassuolo-Salernitana in otto giorni è stata questa la gara in cui ha schierato i titolari (stanchi) - si legge -. Se abbiamo imparato a leggerlo, domani a Salerno ci sarà turnover — compreso uno fra gli stakanovisti forzati Lautaro e Thuram — per ripresentare i top martedì col Benfica.

L’inchiodata dell’Inter ha permesso a quasi tutte le inseguitrici di guadagnare terreno, e il Milan le si è affiancato. Nulla di sorprendente, ma molte crisi emerse nei turni precedenti sono state derubricate a mal di pancia: giusto così, in una competizione il rendimento degli avversari incide nel giudizio sul tuo".