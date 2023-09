Nasser Al-Khelaifi, presidente della ECA, ha spento le voci che volevano i club della Saudi Pro League interessati ad ottenere una wild card per partecipare alla Champions League europea. A margine della sua rielezione come numero uno dei club europei, il patron del Paris Saint-Germain ha infatti affermato: "Non credo che possano partecipare altri club che vengono da fuori Europa. Non so cosa succederà tra qualche anno, ma oggi non credo che un club extra europeo parteciperà. Se ci fosse una Supercoppa o qualcosa del genere, perché no? Ma giocare in Europa in una competizione, se non sei europeo, credo non sia possibile e lo sapete meglio di me".