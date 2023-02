Vinicius Junior è stato premiato dai tifosi che hanno partecipato al sondaggio lanciato dalla UEFA come 'Player of the Week' dopo la due giorni di Champions League andata in scena tra martedì e mercoledì sera. Il brasiliano, autentico mattatore ad Anfield con una doppietta nello storico 5-2 rifilato dal Real Madrid al Liverpool, ha battuto Hakan Calhanoglu, Riyad Mahrez e Hirving Lozano, MVP nelle rispettive gare.